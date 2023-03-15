女團「Dream Girls」出身的藝人郭雪芙長相甜美、身材火辣，過去主演多部愛情偶像劇，是許多人心中的女神代表，去年則因飾演《華燈初上》的「愛子」一角，再創人氣巔峰。2月份趁著工作空檔，郭雪芙飛往日本東京旅遊，並在今(15日)補傳旅遊照跟近拍床照，零瑕疵的臉蛋跟肌膚，令粉絲非常驚艷。

常以精緻妝容亮相的郭雪芙今先曬出在日本東京拉麵店門口的旅遊照，可見她全身包緊緊，還將白色外套的帽子戴上，看起來相當保暖，此外，郭雪芙特地拉下口罩，帶著招牌酷的表情拍照，魅力十足，讓粉絲發出驚呼聲：「女神，下午好心情 」、「很冷的樣子」、「妳看起來很暖欸！！！！」、「這小腮紅打得好好看」。

晚間郭雪芙則曬出近拍床照，畫面中她單手扶臉趴在白色棉被上，只穿了一件白色T恤，沒有過多打扮，反倒襯出她的好膚質，仔細一看，臉蛋毫無毛細孔，看起來很光滑透亮，再度引發網友暴動：「這張好像回到18歲的感覺」、「好漂亮，美少女」、「酷酷的雪芙，一樣喜歡」、「芙姊姊多休息～給自己的時間」、「老婆晚上好」。

郭雪芙曾跟男星王子邱勝翊因拍攝電影《華燈初上》爆出戀情，交往1年多，就在今年2月個性不合、價值觀差異過大等因素，爆出分手消息，不過雙方皆否認交往，僅說是朋友關係，後來則傳出郭雪芙改找蔡凡熙當男朋友，對此，郭雪芙在IG特意發文：「蔡弟就像隔壁的鄰居弟弟，王大哥(指王子)就像前輩大家長，不要再幫我亂配對了！」