宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）當地時間3月14日，在其個人推特上發文透露，她已指示該國外交部長雷納（Eduardo Reina）處理與中國大陸正式建立外交關係的相關事宜。有一份最新的民調指出，有59.8％的網友「不擔心」台灣外交情勢，僅有30.5％的網友「擔心」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》15日起進行網路民調，針對「宏都拉斯擬與中國大陸建立正式關係，你會擔心台灣外交情勢嗎」，詢問台灣民眾對這件事情的看法，截至15日晚間11時，已有5000人參與投票，其中有19.8％的網友「非常擔心」、有10.7％的網友「還算擔心」、有13.3％的網友「不太擔心」、有46.5％的網友「完全不擔心」、另還有9.7％的網友則是「不知道／沒意見」。

該份投票更詢問台灣民眾「你認為兩岸關係會因此產生影響嗎」，其中有12.0％的網友「影響極大」、有16.0％的網友「有所影響」、有20.0％的網友「影響甚微」、有43.6％的網友「毫無影響」、另還有8.4％的網友則是「不知道／沒意見」。