亞塞拜然今天指控亞美尼亞，朝兩國邊界上和納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爭議地區的亞塞拜然軍事陣地開火。雙方曾就納卡區爭端爆發兩次戰爭。

法新社報導，在此之前一天，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）曾向俄羅斯總統蒲亭控訴亞美尼亞與納卡區俄國維和部隊間的「不愉快」，並警告，這個動盪地區的情勢將惡化。

亞塞拜然國防部今天表示，昨夜「亞塞拜然在邊界上的軍事陣地遭到亞美尼亞軍隊攻擊」，目前無人員傷亡通報。

亞塞拜然國防部說，在納卡區也出現了「不同口徑的槍械」射擊，亞塞拜然軍隊「採取適當措施」予以回應；但亞美尼亞國防部將此通報斥為「假消息」。

這兩個國家為爭奪以亞美尼亞居民占多數的納卡區控制權，而陷入數十年爭端。雙方最近一次衝突爆發在2020年，由亞塞拜然獲勝，結局是由俄羅斯派出部隊以維持雙方和平。