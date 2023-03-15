H&M上季營收年增3％ 遜於預期 23:022023/03/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球第二大快時尚品牌H&M 15日公布會計年度第一季（截至2月底止）業績，以本國貨幣計算的淨營收年增3％，成長率遜於市場預期，反映H&M與Zara母公司Inditex的競爭陷入苦戰。H&M預計在3月31日公布完整的上季財報。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 格蘭路思 42年珍稀 全球限量釀製 倫敦豪宅交易匿名化 WhatsApp躍新平台 聯亞今年首季業績 拚持平去年 #amp #季營收 #全球第二大 #快時尚品牌 #會計年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股ETF生力軍 復華S&P500成長ETF基金3/27募集 12:222023/03/06 財經 美光說明人力精簡計畫 13:422023/02/20 財經 權證市場焦點－華新 股價短多氣盛 04:102023/01/31 證券．權證 台灣癌症治療技術再躍進！ CAR-T學者訪台拜會賴清德 09:572023/02/04 生活 《熱門族群》AMD注強心針 4概念股營運帶勁 09:282023/02/02 財經 《科技》上季晶圓代工產值季減4.7% Q1跌幅估加劇 15:182023/03/13 財經 3大因素影響 蘋果Q1營收、獲利不如預期 11:172023/02/03 財經 《國際產業》上季營收稍遜預期 AZ今年業績看增 17:392023/02/09 財經 社評／美中溝通對全球利益非常重要 04:102023/03/08 焦點新聞 百事可樂漲價 去年第四季營收優於預期 23:552023/02/09 財經 車用晶片需求旺 英飛凌上季營收、獲利成長 22:542023/02/02 財經 《美股掃瞄》美股收黑 晶片股抗跌(2-2) 09:182023/02/10 財經 中芯國際2022年Q4少賺28％ 預計今年首季營收季減1成 22:202023/02/09 財經 《美股掃瞄》超強就業拉響升息警報 美股收黑(2-2) 09:182023/02/04 財經 超微Q4業績優於預期 估下半年營運改善 10:462023/02/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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