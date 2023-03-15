全球第二大快時尚品牌H&M 15日公布會計年度第一季（截至2月底止）業績，以本國貨幣計算的淨營收年增3％，成長率遜於市場預期，反映H&M與Zara母公司Inditex的競爭陷入苦戰。H&M預計在3月31日公布完整的上季財報。