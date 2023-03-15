韓國產業通商資源部表示，韓國的半導體聚落將設在首爾南部的龍仁市（Yongin），三星將在2042年前斥資300兆韓元，在此設立五座先進半導體廠，以吸引150家原物料、零件和無廠半導體公司進駐。

產業通商資源部指出，半導體聚落將鄰近三星和SK海力士現有廠房，以及多家零件和設備公司，因此韓國能擁有全球最大的半導體聚落。

三星表示，新半導體廠將生產儲存數據的電腦記憶體晶片，以及用途更廣、利潤較高的邏輯晶片。

半導體聚落是韓國政府推動六大關鍵科技產業計畫的一部分。六大產業包括半導體、可充電電池、電動車、機器人、顯示器和生物科技，被韓國政府視為是對倚重出口的韓國經濟最重要的產業。

產業通商資源部表示，韓國政府希望在2026年前，相關計畫能吸引550兆韓元（約4,220億美元）的企業投資。

韓國總統尹錫悅在經濟政策會議宣布這項計畫時表示，「先進產業是核心成長引擎，也是安全和策略資產，直接關係到韓國的就業和民眾生計。」

尹錫悅並強調，韓國已經在記憶體晶片和OLED面板等多個領域擁有世界級的技術和產能，政府必須強力支持民間投資，進一步促進成長。

尹錫悅表示，政府將在首都圈外圍設立14個國家先進產業園區，總面積將超過3,300萬平方公尺，用來孕育太空、未來車和氫能產業。

韓國政府的目標之一是培育10家年營收超過1兆韓元的無廠半導體公司。

在韓國著手建立全球最大半導體聚落的同時，美國、日本和大陸等科技大國也積極提升本國晶片產能，紛紛宣布減稅和補貼等措施吸引投資。