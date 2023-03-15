有網友爆料新竹市風箏場疑被挖出馬桶蓋，直指林智堅前市府又有大祕寶，竹市府15日表示，該馬桶座墊是在廢棄物暫存區發現，出處還要釐清，綠議員劉康彥則批烏龍爆料加操作粗糙。國民黨立委王鴻薇15日在《新聞大白話》節目質疑，日前被踢爆前市府在南寮漁港倒廢土，綠議員護航說是海岸修復計畫；又被發現漁港清汙的廢土倒到風箏場，還扯是廢土再利用，倒來倒去到底要花多少錢？新竹市長高虹安應該要查清楚這些大祕寶。

王鴻薇表示，過去林智堅有所謂的五星級市長、六星級市長，然後每一次的民意滿意度都可以名列前茅。但是陸陸續續會發現所謂的大祕寶，不覺得愈來愈離譜嗎？新竹棒球場最近不是都還長「香菇」嗎？真的是讓人家「想哭」。

「慢慢弄到最近，前幾天，花了1.4億的漁港，倒廢土。」王鴻薇提到，新竹市的議員不是到現場去會勘嗎？就是原來林智堅的親信叫楊玲宜，她說：沒有啊！這個叫海岸修復計畫，這只是把廢土倒在那邊做海岸修復計畫，這個就很扯。

王鴻薇指出，現在新竹的國際風箏場，因為辦一年一度國際風箏節，然後又出現這麼多廢土。「你知道他們又講說這些廢土是哪來的嗎？」是漁港在清汙的這些廢土，倒到這個風箏場來，這叫做廢土再利用。

王鴻薇質疑，奇怪了，你把土倒到漁港，說是海岸修復，然後清汙再倒回風箏場，倒來倒去，你們到底要花多少錢啊？而且最離譜的，這個風箏場不是還有一個馬桶？這裡面不是放風箏的地方嗎？卻有瓶瓶罐罐還有碎玻璃？所以大家都覺得太離譜了，怎麼會有這樣的大祕寶？新竹還會挖出多少這種很恐怖的，也希望高虹安把它查清楚，對社會交代。