1名58歲張姓男子在光天化日下騎乘機車至某不動產公司，不疾不徐的走入屋內行竊。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

陳小姐說經過此次事件，公司同仁都疑神疑鬼、人心惶惶。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣3月11日上午8時55分，1名58歲張姓男子在光天化日下騎乘機車至某不動產公司，不疾不徐的走入屋內行竊，拎走放在椅背上價值12萬元的迪奧包、2萬元香奈兒皮夾、鑰匙和現金8000元，囂張行徑讓人直呼誇張。

遭偷竊的不動產員工陳小姐指出，當時跟同仁、客戶在屋內最後方的會議室簽約，簽完約後送客戶離開才發現包包不見，趕緊調閱公司監視器並報警，發現小偷將機車停在騎樓，假裝是員工拿著一袋早餐在公司內逛大街，前後來回走動，確認辦公室前半區沒人，不到3分鐘的時間就拎走陳的包，藏在外套裡快步離開。

警方獲報後調閱監視器，鎖定涉案張嫌，13日持宜蘭地方法院核發的搜索票前往查緝，順利緝捕到案，並起獲失竊包包發還民眾。張嫌供稱他當天是想進去找熟識的友人借錢，但友人不在，正當他準備離開時看到椅子上的名牌包才忍不住偷走。

陳小姐說，公司對面有7-11便利商店，街上人來人往的，小偷的大膽行徑真讓人傻眼！經過此次事件，公司同仁都疑神疑鬼、人心惶惶，彼此叮嚀女同事如晚上或假日值班，前後門都要先鎖住，以免發生危險。