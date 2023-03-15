本月12日分別獲得今年HBL男子組冠軍2連霸的光復高中，以及女子組冠軍4連霸的淡水商工，15日晚間受邀至松仁威秀影城，出席電影《沙贊！眾神之怒》首映會，享受難得的電影饗宴。

光復高中教頭陳定杰笑著說：「很開心可以帶著孩子一起來看年輕人喜歡的電影，讓我心境更年輕，也更能加入他們的話題，感覺很棒。」

陳定杰也分享他看電影必備的好夥伴，「爆米花一定要點最大桶的，除了一般甜鹹口味的，也別忘了要請工作人員加焦糖口味的，還要來杯大杯可樂，和精彩的電影絕配！」

由於忙著球隊訓練、比賽，兩位教練都說已經很久沒到信義商圈看電影，老家在木柵的陳定杰透露，學生時期也常搭公車到信義區看電影，淡商教練陳美莉透露，上次進電影院也好幾年了，是跟國泰女籃隊一起看《我的冠軍女兒》。

由於超級英雄沙贊和家人齊心對抗惡勢力，淡商高三中鋒蕭豫玟表示：「這一路走來，家人的支持就是我最大的力量，很開心能幫淡商拿下4連霸，沒想到還可以來看沙贊首映會，感覺很新鮮！」

光復高中高二新科冠軍賽MVP謝銘駿也說：「如果有機會獲得沙贊超能力，我希望可以獲得超快速度，明年帶領球隊拿下3連霸！」。

兩隊完成HBL連霸任務後，除了接受所屬縣市表揚，也會持續為未來賽事準備，陳美莉補充，周日才結束HBL決賽，本周是球隊調整期，不過18日有HBL明星賽，她有提醒入選球員動一下保持球感，但沒入選的球員也自發性加入，讓她很欣慰孩子們都很乖很聽話。