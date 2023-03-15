2024年總統大選，國民黨目前以新北市長侯友宜的聲勢最高。前立委郭正亮認為，也許國民黨民調最高的人，最後會用徵召的方式，比如國民黨主席朱立倫幫侯友宜解壓，5月底做出決定。

未來一個月內，決定2024大選輸贏？針對國民黨的總統人選，郭正亮今(15日)在網路節目《下班瀚你聊》中斷言，就算侯友宜不宣布選2024，難道4月新北市議會，議員就不問國政問題嗎？

郭正亮甚至預測，會有中常委出來講話，要國民黨主席朱立論定個期限。也許國民黨民調最高的人，會用徵召的方式，把徵召最後的期限講出來，比如國民黨主席朱立倫幫侯友宜解壓，說5月底要做決定，侯友宜就可以說他是被徵召的。因為侯友宜不能主動，所以這個壓力會到朱立倫那邊去，就會循黨內的體制，然後開始黨員連署 、民代連署、中常委發言，而這個黨內體制，朱立倫就一定要處理。

郭正亮覺得，侯友宜表態如果拖到6月，選民的熱情就沒了，不是只有深藍 。主持人接著表示 ，而且會選不贏賴清德？郭正亮回答：「對。」

郭正亮認為，侯友宜缺的是國民黨選民的熱情，深藍那一塊了不起10% ，他們看到兩岸議題，就歸隊了，因為副總統賴清德跟總統蔡英文不一樣，他們認為賴清德就是台；蔡英文則是掛著中華民國的獨派，這不一樣，所以深藍看到蔡英文，沒那麼緊張，但看到賴清德卻很緊張，所以侯友宜憑這點就回流了。

不過，郭正亮也強調，侯友宜如果再拖3個月，國民黨的選民熱情會散掉，因為他和賴清德的民調太接近了，可能就會因此輸2個百分點。