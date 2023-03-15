許多人都期望自己收入越高越好，不過一位網友卻感嘆，「收入越高活得越弱勢」，認為隨著收入越高，繳的稅也越來越多，反觀年收42萬以下族群不僅免繳稅，還能享受其他納稅人繳稅提供的公眾服務，直呼政府應限制富人不用繳納所得稅、房市合一稅、證券交易稅等。不過許多人看了卻紛紛指出，其實他只要也可以把自己的財產捐出來到剩下42萬，就能成為他羨慕的強勢族群。

原PO在Dcard發文表示，收入越高繳的稅越多，如果有房要課房屋稅、地價稅，而他家裡的進口車還額外課徵奢侈稅，得花很多錢養車；反觀領基本工資的勞工年收42萬以下免繳稅，沒有車沒有房，輕鬆自在。

原PO強調，公共服務都是高收入納稅人繳稅才能提供的服務，例如捷運、公車、火車，享福的都是免繳稅族群，「當高收入者真的比較弱勢，若能去除高收入者的所得稅，用黑卡、世界卡等等消費免稅，房市不得徵房地合一稅，股票交易也不得徵稅，這個社會才能走向公平」。

對此，許多人紛紛大酸「車賣掉、房賣掉，一切收入捐出去就變強勢囉」、「好可憐喔，不爽可以捐出來」、「笑死，當弱勢不用門檻耶，你要不要去當一下，你現在有商店可以買東西，有餐廳可以吃飯，有星巴克可以喝，都是這些你說領基本薪資的人們提供的服務。滿足了你的日常生活，他們卻只領基本薪資，你可以去加入他們，就可以領基本薪資，服務收入高者，讓高收入者繳稅來提供你一些生活基本的權利及福利」。