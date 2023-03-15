法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的年金改革，提出退休年限從現行的62歲，提高至64歲。這引發了民眾的憤怒，發起了一場曠日持久的罷工，由於清潔員也加入罷工行列，巴黎街頭未收集垃圾一天比一天高。

法國24(France24)報導，年金改革的激烈爭論持續了兩個月，垃圾堆積在巴黎和其他城市的街道上，據估計，巴黎街頭散布著5,600 噸的未處理垃圾，包括在國會前也是一片狼藉，國會在上周通過了馬克宏的改革法案。

最低退休年齡從 62 歲提高到 64 歲，並提高全額養老金的資格，政府表示，這是為了因應人口結構變化，必須平衡收支。然而工會表示，這對較早進入社會、較重勞動的底層勞工很不公平，對二度就業女性也不公平。

這場罷工幾乎是全面性的，而且還有在野黨政治人物的參與。馬克宏的同黨議員顧達德(Sylvain Gaillard)說，巴黎市長希達哥(Anne Hidalgo)「徵用」了垃圾車和焚化爐，導致收了垃圾也無法處理。初級預算部長加布里埃爾•阿塔爾(Gabriel Attal)指責希達哥鼓勵工作人員繼續罷工。

巴黎市政府迅速反駁，將責任完全推到政府，巴黎副市長布羅薩特 (Ian Brossat)說：「清潔員在整個疫情大流行期間都在工作；正是這項改革出枱後，他們才放下了工具。政府如何感謝他們？再工作兩年！」