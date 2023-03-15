阿根廷2月通膨率 年增102.5％高於預期 23:482023/03/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿根廷2月通膨率年增102.5％高於市場預期，為1991年爆發惡性通膨後，逾30年來首次增幅達3位數，成全球通膨率最高的國家之一。由於通膨不斷飆升，阿國物價幾乎每周都在往上漲。外界預期經濟在今年總統大選前就可能陷入衰退。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行：今年通膨率可望降至2％ 通膨降至2.43％ 壓力趨緩 2月通膨率跌破3％ 通膨壓力收歛 #通膨率 #阿根廷 #高於市場預期 #惡性通膨 #增幅達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿根廷通膨率破百寫32年新高 民眾苦不堪言怨政府 09:422023/03/15 國際 阿根廷爆禽流感逾22萬雞隻死亡 蛋價恐再攀升 09:122023/03/11 國際 《國際經濟》通膨率破百 阿根廷人唉：要吃土了 11:482023/03/15 財經 美2月民間就業增加24.2萬人 高於市場預期 23:492023/03/08 財經 16國200名舞者齊聚跳探戈 大讚高雄好好玩 17:472023/03/12 生活 英國食品通膨率突破17% 創史上最高紀錄 02:582023/03/01 國際 食品價回穩 陸通膨率創一年低 04:102023/03/10 全球財經 拉加德預告ECB 3月升息2碼 04:102023/02/28 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－Fed出鷹招 美元長線偏多 04:102023/03/13 證券．權證 台灣3月升幾碼？匯銀主管曝3大理由：房貸族逃一劫 13:232023/03/09 房市新訊 梅西獲最佳男球員身價破百億 紅毯戴「640萬錶王」眾人驚呆 13:582023/03/01 體育 歐元區通膨壓力考驗大 匯銀：歐洲央行要走的路還很長 02:572023/03/03 財經 捕獲1.5公尺翅鯊 剖肚驚見人類斷肢 漁民嚇瘋急報警 16:592023/02/28 搜奇 中華隊吞首敗！他稱「阿根廷最終奪冠」 鄉民笑翻：人家有梅西 00:082023/03/09 生活 阿根廷熱浪15天刷新紀錄 停電停課乾旱加劇 09:412023/03/15 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。