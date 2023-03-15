阿根廷2月通膨率年增102.5％高於市場預期，為1991年爆發惡性通膨後，逾30年來首次增幅達3位數，成全球通膨率最高的國家之一。由於通膨不斷飆升，阿國物價幾乎每周都在往上漲。外界預期經濟在今年總統大選前就可能陷入衰退。