儘管總統拜登和多位政府官員一再重申美國銀行系統安全，但投資人擔憂規模較小的地區銀行的財務體質，導致許多銀行股價下挫。

第一共和銀行（First Republic Bank）、西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）和鑰匙銀行（KeyBank）母公司KeyCorp等地區銀行股價14日各強彈約27％、14％和7％，但自8日以來仍累跌約65％、58％和30％，因外界擔心它們可能步SVB後塵。

民眾也擔心規模較小的銀行不安全，在SVB被接管後，已有數十億美元計存款從其他銀行轉至大型銀行。

路透引述知情者的消息報導，上周爆發SVB倒閉事件後，從民眾到商家都趕緊把自己的銀行存款，轉至多家被認為財務夠穩健的大銀行。

面對目前敏感環境，這些大銀行都十分謹慎地不主動招攬其他銀行的客戶，擔心那些股價受SVB拖累而大跌的銀行，可能面臨客戶加快提領存款速度，使問題惡化而令民眾對整個銀行系統進一步失去信心。

信評機構穆迪投資人服務公司在14日，把其對美國銀行系統的展望從「穩定」調降至「負面」，以反映SVB、專門服務加密幣產業的Silvergate銀行和標誌銀行（Signature Bank）等倒閉引發擠兌潮讓銀行業經營環境急速惡化。

其指出目前美國存款戶，對於那些有重大未實現證券投資虧損，和非零售而未有存款保險的銀行，出現流失大量存款的狀況仍然相當敏感。

穆迪強調只要銀行出現相關情況，對其融資、流動性、獲利與資本等都會產生不利影響。