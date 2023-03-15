微軟搜尋引擎BING導入ChatGPT最新模型後，讓Bing下載量激增10倍，外界也傳出微軟將為Office導入與ChatGPT相同的語言模型，藉由類似用戶與ChatGPT互動的方式，讓AI為用戶產生所需內容。微軟藉由OpenAI躍居生成式AI領頭羊之後，原先一直穩坐AI霸主寶座的Google也加速生成式AI的商用化，宣布3月起針對GMAIL與Google文件導入生成式AI，並先針對美國市場少數測試者開放。

GOOGLE舉例，生成式AI導入Google文件、GMAIL後，只要輸入想撰寫的主題（比如說小孩的海盜生日趴邀請函）與寫作風格（如正式邀請函、商用文件），就能產生草稿，隨著生成式AI導入整套Google Workspace產品後，用戶便可在Google簡報中自動產生圖像、音訊和影片，用戶在Google Meet時能自動產生新背景並記錄會議摘要，Google試算表AI會自動完成、產生公式和進行上下文分類，代替用戶從原始資料進行深入分析，進而產生洞察結果。

Google也表示，在內部試用生成式AI的功能時，很清楚看到AI無法取代真人的獨創性、創造力和智慧，AI會出錯，有時候它會用新奇的內容來取悅用戶，因此AI需要指導原則，Google的生成式AI讓使用者擁有控管機制，讓AI提出使用者可以接受、編輯和更改的建議，Google也將提供相對應的控管機制，協助IT部門建立正確的策略。