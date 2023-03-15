故宮風波不斷，摔破文物、高階圖擋外流遭賤賣，如今又傳出有助警員疑持毒，前同事則爆料「內部管理鬆散」。

去年摔破文物，又傳出數位高階圖擋外流，故宮風波不斷延燒！然而，今(15)日傳出有駐警員在值勤期間吸毒，但該駐警人員半年後才被院方免職，故宮表示，該駐警員去年3月13日翹班吸毒，於今年1月院方已資遣該駐警員；然而有同事駐警員的前同事爆料，故宮管理鬆散，該名涉嫌吸毒的駐警已經是第二次被抓到，第一次疑似被故宮給壓下來。

故宮表示，持有毒品的駐警員在去年3月13日，該駐警員遇到臨檢神色慌張，因此遭到員警攔查，員警在該駐警員車上查獲持有1包安非他命，由於當時偵訊不公開，因此，依擅離職守部分先行處理。

有1名曾在故宮擔任駐警的前同事也爆料，該名男子很扯，曾經吸毒被故宮抓到，但只是故宮把這件事情「壓下來」，而且這已經是第二次，而故宮卻用資遣的方式要男子離職，因此男子還可以領到資遣費。

另外，他還表示，故宮內部管理鬆散，駐衛警長在沙發上於上班時間打瞌睡，還有提前簽巡邏單，沒有按時值勤，因此才認為會有摔破國寶，國寶被盜圖，駐警吸毒等事情發生。

故宮副院長表示，取得該名駐衛警判決書之後，便馬上對該名駐衛警記一大過，考績列為丙等，也採取汰除(免職)，也強調會加強內部的管理。

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