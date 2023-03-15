財相杭特的最新預算聲明未給英鎊帶來支撐，周三兌美元貶0.7％，來到兌1.2077美元。

杭特告訴國會，照最新預測，英國今年的國內生產毛額（GDP）萎縮0.2％，而非預算責任辦公室（OBR）11月預估的萎縮1.4％。自去年11月後，因俄烏戰爭飆漲的能源成本下降，英國若干經濟數據也浮現復甦徵兆。

他還提到，OBR預估英國明年經濟擴張1.8％（前估值1.3％），2025年成長率達2.5％（前估值2.6％），。

杭特表示：「基於國際因素起變化，還有我採取的措施，現今預算責任辦公室預測，英國今年不會陷入技術性衰退。」

他說：「即便全球經濟持續不穩，OBR今天的報告仍預測到今年底，英國通膨率可望從去年第四季的10.7％降為2.9％。」

英國是七國集團（G7）中，唯一經濟尚未回復至疫情前水準的成員國，不僅早在疫前就為所得成長停滯所苦，去年通膨率還飆至近40年高點，始終在10％之上。

杭特周三提交的預算案，排除大規模支出或減稅措施，但他證實家庭能源帳單補助延長3個月，長達10年的燃料稅凍結政策還將延續。

為支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵而吃緊的國防預算，杭特指出，未來5年內將增加110億英鎊。多位經濟學家指出，蘇納克政府可能會基於選票考量，在接近明年大選投票時間才會釋出財政利多。民調顯示，目前在野工黨的支持度大幅領先執政保守黨。

Vantage市場分析師杜塔（Jamie Dutta）認為，蘇納克政府的春季預算聲明中多屬短期措施，不太可能影響英國央行（BOE）23日利率決策，目前預測BOE升息1碼或按兵不動的機率是五五波。