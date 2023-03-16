AsiaYo站內精選的日本酒店式公寓由日本大型物業管理公司統一管理，大多隱身於市中心的大樓中，住宿品質高且生活設備齊全，通常包含簡易廚房與廚具，可炊煮體驗當地人居家風情，又能同步享有酒店式的管理服務，宛如回到家一樣的舒適；其格局也不同於星級酒店的小空間，通常都是大坪數套房，亦有2房1廳、3房2廳甚至更多房間的選擇，受到多人同行的旅客們青睞。

AsiaYo行銷長游棨元指出：「日本一直是國人最喜愛的旅遊目的地，AsiaYo 的日本房源在疫情前一直是平台中最受歡迎，而目前海外旅遊重啟，受惠於目前日圓匯率持續走低，赴日旅遊的成本大幅降低，我們也觀察到台灣旅客更追求在地體驗的儀式感，酒店式公寓結合了家庭公寓與酒店管理的優勢，在旅程中提供了許多便利彈性，相較於星級酒店CP值又高出不少，是目前我們在日本市場最受歡迎的新型態旅宿物件。」

針對目前解封熱潮，AsiaYo全力布局東北亞訂房市場，除了在日本增設更多人力開發差異化房源外，也提供精通中日語的真人客服解決旅客問題，更與日本在地的旅遊集團合作房源串接。除了公寓式酒店外，更鎖定眾多連日本人都一房難求的特色鄉間旅宿，及各大城市交通樞紐的連鎖商旅等房源，未來在AsiaYo的網站中都能直接訂房。