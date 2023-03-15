泰山在重訊指出，獨董杜英達反對意見，包括處分全家的獲利是否符合章程所規定的獲利？以及能否當成員工或董事的貢獻並據以分配仍有疑義，故反對此案；陳敏薰則以出售全家股份後，未看到新的投資案表達反對。

泰山經營權之爭，原獨立董事陳敏薰、杜英達擬於3月16日召集股東臨時會全面改選董事，在公司派反擊提訟撤銷股東會決議，上周五經智慧財產及商業法院裁定16日禁止召開股東臨時會。

判決指出，依公司派提出證據，已說明泰山最晚應於今年6月30日前召開股東常會，並於股東常會中報告出售全家股份交易的緣由，但市場派所提出證據，並未說明泰山現有8名董事均不適任或出售全家股份交易的資金有處於重大風險的情形。

智慧財產及商業法院表示，本件定暫時狀態的處分內容是禁止市場派召集16日股東臨時會，則市場派可能遭受的損害應是其召集該股東臨時會所支出費用142萬3,978元。公司派以150萬元供擔保後，禁止市場派召集16日股東臨時會。