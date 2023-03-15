Ifo經濟研究院：德國今年經濟恐萎縮0.1％ 23:492023/03/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Ifo經濟研究院15日預估，德國2023年經濟將小幅萎縮0.1％，不如德國政府1月時預估的擴張0.2％，原因在於民生消費相關產業持續受到高通膨打擊。而隨著通膨回落。該機構預估德國明年經濟可望反彈至成長1.7％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德調查：北溪管線遭親烏團體破壞 幕後主使未明 《國際產業》德國郵政增加年度派息 警告今年具有挑戰性 德國檢察長訪台 交流打擊跨國數位犯罪 #德國 #Ifo #經濟研究院 #萎縮 #德國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國漢堡爆教堂槍擊案 至少7死 兇嫌疑自戕身亡 07:422023/03/10 國際 德國漢堡槍擊案至少7死25傷 外交部曝當地國人狀況 12:342023/03/10 政治 德國4機場將罷工 逾350航班被迫取消 05:282023/03/12 國際 德國羽球賽 台灣男雙李哲輝、楊博軒晉4強 10:162023/03/11 體育 老飯店爆轉型潮！ 家數、房間數雙雙比高峰期萎縮2成以上 22:532023/03/14 財經 影》德國漢堡市傳槍擊案多人死傷 詳細情況不明 06:132023/03/10 國際 Intel晶片廠 要德加碼50億歐元 04:102023/03/09 全球財經 《國際產業》德國官方證實 可能禁用華為5G網路裝置 14:282023/03/08 財經 德國擬禁用華為5G技術 陸批濫用國家力量 16:162023/03/08 國際 《國際產業》德國國鐵出售信可 傳選定3家銀行經手 14:082023/03/09 財經 德天主教會決議：神父可為同性結合祝福 08:262023/03/11 國際 影》德國槍擊案死者之一是未出世胎兒！兇嫌1月已傳精神不穩 21:452023/03/10 國際 疑伸手討嘸錢 德國37歲冷血孫拿斧頭斬首百歲祖母 13:542023/03/14 國際 班貝格交響樂團隔33年來台會樂迷 04:102023/03/11 時尚消費 丹麥提供烏克蘭100輛豹1A5坦克 春季結束前交付 22:332023/03/12 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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