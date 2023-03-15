Ifo經濟研究院15日預估，德國2023年經濟將小幅萎縮0.1％，不如德國政府1月時預估的擴張0.2％，原因在於民生消費相關產業持續受到高通膨打擊。而隨著通膨回落。該機構預估德國明年經濟可望反彈至成長1.7％。