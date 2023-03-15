消息人士表示，矽谷銀行新執行長馬約普洛斯（Tim Mayopoulos）14日敦促大型創投客戶，把存款移到新設立的過渡銀行（Bridge Bank）。他向客戶表示，矽谷銀行的存款現在是美國任何銀行或機構中最安全的。

接管矽谷銀行的美國聯邦存款保險公司（FDIC）指派房利美（Fannie Mae）前執行長馬約普洛斯，掌理矽谷銀行。FDIC表示過渡銀行名為「矽谷銀行NA」，客戶服務和資金存取方式一如往昔。

創投公司General Catalyst執行長塔內賈（Hemant Taneja）認同馬約普洛斯的說法，表示「我們相信矽谷銀行現在是美國最安全和最有保障的銀行之一。」

聯邦主管機關制定的緊急計畫允許存戶13日起可存取資金，以防矽谷銀行倒閉造成骨牌效應。

矽谷銀行在短短48小時倒閉並遭接管，為全球金融市場掀起動盪，該銀行存戶的心情也可想而知，13日一開放提領存款，便急著將資金轉出，不過當日銀行的系統並不穩定，不少人到了晚上還無法登入。

紐約健康科技新創公司Biotia執行長Niamh O'Hara表示，我們試了10次還是徒勞。兒童照護新創公司Winnie執行長Sara Mauskopf表示，登入帳戶比搶泰勒絲演唱會的門票還難。

相較之下，紐約企業科技新創公司Pace執行長迪涅里（Justin Dignelli）的運氣就好得多，早上就能登入帳戶，打算在矽谷銀行留一點資金，以支付本周的員工薪資。但他也計劃把部分資金移至新開的摩根大通帳戶。

迪涅里表示，除了摩根大通的新帳戶，公司還打算在其他大型銀行至少再開一個帳戶，不把雞蛋放在同一個籃子裏。