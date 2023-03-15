大陸洗腦神曲《黑桃A》近日風靡校園，許多小朋友都能哼上幾句，卻因為歌詞內容涉及夜店生活，引發家長反彈，對此，育有一女的網紅潔哥(李秉潔)認為與其限制不如引導孩童正確觀念，直言：「我可不想變成小孩口中，陳舊不知潮流的媽媽。」文章曝光後，隨即引發網友熱議。

潔哥15日提及許多家長反感學校放大陸社群平台的歌，但她表示學校同學都在聽，根本無從阻止，「大家都在看，就你沒看，會不會跟同學沒有共同話題」，潔哥以自己的世代舉例，以前的家長觀念認為網路會帶壞小孩、打遊戲會害小孩荒廢課業，結果有人靠著虛擬世界工作，像是網紅、直播主等等，而且收入還很高，根本是爸媽那一代想像不到的。

因此，潔哥反思後，總結出一項重要結論，「與其禁止不如引導正確的觀念與思考邏輯，未來世界會再怎麼變化，我們跟上就是了」，並強調：「我可不想變成小孩口中，陳舊不知潮流的媽媽。」

底下有許多網友提出自身看法，有人指出平台影片內容才是重點，「去學那種X片內容或是說X片話，我會很煩惱」，更何況平台上的歌曲「很多都是隱隱的傳遞一個扭曲錯誤的價值觀」，對此，潔哥解釋若學校不放，經過賣場還是有人放，因此她再度向網友重申：「所以大人真的要介入教育，不能只丟給老師。」