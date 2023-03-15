「台南老宅經濟正夯？」近日租屋網站上刊登一間老磚屋，標示10坪別墅、租金一萬元，但屋況太過破舊，吸引在地粉專轉發討論，讓不少網友笑說是「廢墟風」、「經典古厝」，更直呼沒有人敢租吧。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」近日分享奇特的租屋資訊，一間位於台南市中區巷弄裡的老磚屋，外觀殘破不堪，看起來荒廢已久，卻在租屋網上刊登出租，讓粉專小編笑說，「經典老宅，感受府城傳世人文氣息，歲月斑斕的老牆上，刻畫出年邁的流金歲月，放蕩不羈頹廢風，文青最愛，只為獻給更懂的你」」。

貼文引起網友熱議，「老屋和破厝是不一樣的吔」、「這已不是老宅能形容了，簡直是廢墟風了」、「這個總租金應該要一萬五，五千拿去保意外險」、「很適合開廢墟火鍋店，下雨天會一直自動加湯喔」。

不少人也推敲房東心思，「會不會租客把房子整理好了，房東就說兒子要回來住，不續約了」、「這很擺明就是要租客自己花錢整理 然後房東再接手整理好的，不是不續租，就是一直給你漲房租」、「台南房東最會的就是要你裝潢整理然後收回。我被拐兩次了」。

查看租屋網站，刊登者有說明屋況，老磚屋已是「百年屋」，土地50坪獨自使用，屋況差所以租金便宜，待承租者規劃整頓。