麥當勞近期針對多項產品進行調整，而日本麥當勞近日疑似更換了部分座椅，照片曝光後，讓日本網友大罵噁心，台灣網友轉分享到PTT，鄉民也搖頭直呼「擺明就是不給內用」。

一名日本網友在推特上傳了麥當勞東京某分店的椅子，只見座位全是「T字型」椅，襯墊只有一個小型圓筒狀的泡棉，不僅無法覆蓋住屁股，就連靠背都沒有。

原PO拍下照片上傳後，也忍不直呼「這家店的椅子太噁心了」，貼文超過1600萬人觀看、近8000人分享。

照片傳到PTT後，鄉民也看呆：「為了翻桌率有必要嗎」、「擺明就是不想要客人內用了」、「乾脆全面改成立食區好了」、「這跟禁內用差不多意思」、「還沒台灣厲害，直接撤掉內用區」、「椅子要多窄有多窄，吸管要多粗有多粗，薯條炸多乾有多乾」、「起碼還有坐墊啦」、「印象中日本麥當勞業績不怎樣，這樣搞是嫌客人不夠少嗎」、「怎麼不狠一點換成三角木馬算了」、「日本怎麼跟得上台灣」。

但也有部分網友指出，這個椅子存在許久，日本已經行之有年：「店內還是有部分正常座椅」、「應該是看分店，我看有的有換，有的還是舊椅子」。