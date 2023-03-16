家中出現蜈蚣，代表環境衛生較差。大陸浙江省金華縣有一名女子，近日睡覺時被蜈蚣咬到太陽穴，被當場痛醒，結果整個右臉腫起來，眼睛幾乎睜不開，更衰的是，她在短短4天內被2條蜈蚣咬了3個傷口，相當恐怖。

綜合陸媒報導，女子住的地方比較陰暗潮濕，床頭牆靠近廁所，常常會有蜈蚣出沒，本月12日早上她睡覺到一半，突然感覺一陣疼痛，從太陽穴到牙齦整根筋都很痛，一看發現手機旁有條10公分左右的蜈蚣，嚇得當場崩潰哭了。事實上，女子本月9日也被蜈蚣咬到，當下感覺耳朵有東西在爬，以為是蚊子，下意識用手去抓，結果竟然是一條蜈蚣。

女子短短4天內被2條蜈蚣咬傷。（圖／翻攝自微博）

這次被蜈蚣咬傷後，她右半邊的臉腫起來，眼睛難以睜開，她立刻用冰袋消腫，並到醫院就醫，醫生幫忙清洗傷口後上藥，也開立口服藥物，還好沒有後遺症，另外她也準備了雄黃粉和蚊帳來應對，希望不要再被蜈蚣咬到。

消息一出，引發熱烈討論，網友紛紛嚇傻：「不敢睡覺了」、「小時候被咬過，真的挺痛，還好沒腫起來」、「太恐怖了…這是進蜈蚣窩了嗎，連續被咬」、「我擔心的事情，終於發生了」、「我上次被咬到腿好幾個包，神經一抽一抽的」。

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