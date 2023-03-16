品觀點｜北屯必吃川菜餐廳 平價又美味絕對是聚餐首選 17:232023/03/16 中時新聞網 品觀點 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 品觀點｜北屯必吃川菜餐廳 平價又美味絕對是聚餐首選 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 干鍋時蔬裡面有豆皮、娃娃菜、杏鮑菇、地瓜、馬鈴薯、青椒、四季豆、洋蔥、黑木耳，吃起來有點醬油的味道，上面有撒白芝麻味道很加分。 下飯蒼蠅頭有點酸酸辣辣的很開胃，根本就是白飯殺手，越嚼越香口感超級酥的！ 奶奶家的青菜牛肉無敵嫩，也很有嚼勁紮實份量又多，配空心菜提升了不少口感，稍微有點辣度，嚼的時候帶有花椒香氣。 裡面還有切丁皮蛋，口感QQ的超好吃，第二名必點。 宮保雞丁吃起來有點微辣，搭配花生口感脆脆的好好吃！辣度我覺得淡淡的，不會讓人覺得很嗆！梅醬弄雞吃起來甜甜的，跟宮保雞丁很像但不會辣，有點梅子的香氣，肉塊又大又紮實。 乾煸四季豆好酥脆味道也很棒！雖然有加一些調味，但吃起來是清爽的口感。 干鍋香辣蝦有先去除蝦頭，吃起來口味比較辣一點！比較偏紅椒的椒香，蝦子肉質鮮甜又嫩，老壇酸菜魚軟嫩入口即化，吃起來帶有甜甜的口感，魚肉沒有刺可以很放心的吃！冬粉吃起來很入味，跟酸菜和魚搭在一起很加分。 椒麻酥肉豬肉很好咀嚼，配上旁邊附的蘿蔔絲，酸酸甜甜的肉的香氣很足！ 酸蘿蔔土雞湯湯頭酸酸甜甜的超好喝！可以喝到蘿蔔碎泥的口感，肉質不會很柴，偏比較清淡的口味，主要都是雞肉本身的原味！ 【此篇與日日美食合作】IG:_rita.foodie #口感 #有點 #香氣 #比較 #酸酸甜甜 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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