干鍋時蔬裡面有豆皮、娃娃菜、杏鮑菇、地瓜、馬鈴薯、青椒、四季豆、洋蔥、黑木耳，吃起來有點醬油的味道，上面有撒白芝麻味道很加分。

下飯蒼蠅頭有點酸酸辣辣的很開胃，根本就是白飯殺手，越嚼越香口感超級酥的！

奶奶家的青菜牛肉無敵嫩，也很有嚼勁紮實份量又多，配空心菜提升了不少口感，稍微有點辣度，嚼的時候帶有花椒香氣。

裡面還有切丁皮蛋，口感QQ的超好吃，第二名必點。

宮保雞丁吃起來有點微辣，搭配花生口感脆脆的好好吃！辣度我覺得淡淡的，不會讓人覺得很嗆！梅醬弄雞吃起來甜甜的，跟宮保雞丁很像但不會辣，有點梅子的香氣，肉塊又大又紮實。

乾煸四季豆好酥脆味道也很棒！雖然有加一些調味，但吃起來是清爽的口感。

干鍋香辣蝦有先去除蝦頭，吃起來口味比較辣一點！比較偏紅椒的椒香，蝦子肉質鮮甜又嫩，老壇酸菜魚軟嫩入口即化，吃起來帶有甜甜的口感，魚肉沒有刺可以很放心的吃！冬粉吃起來很入味，跟酸菜和魚搭在一起很加分。

椒麻酥肉豬肉很好咀嚼，配上旁邊附的蘿蔔絲，酸酸甜甜的肉的香氣很足！

酸蘿蔔土雞湯湯頭酸酸甜甜的超好喝！可以喝到蘿蔔碎泥的口感，肉質不會很柴，偏比較清淡的口味，主要都是雞肉本身的原味！

【此篇與日日美食合作】IG:_rita.foodie