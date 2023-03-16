動輒上萬人的大型演唱會，傳遞感動留駐內心的世紀舞臺，一場成功演唱會除了舞臺上魅力四射的演出，後臺工作人員的努力付出更是不可或缺的要素。為五月天、韋禮安、梁靜茹等歌手打造巡迴公演的演唱會製作人丁度嵐，從他20餘年在音樂界耕耘的經驗，聚焦演唱會幕後的精采時刻。

無法複製的演唱會感動 製作人「打雜」全力以赴

2016年五月天在世界巡迴後回到臺北小巨蛋，連續9天不同主題接力演唱，寫下9晚9場的不可能任務。2018年五月天登上傳奇殿堂倫敦O2體育館，上萬歌迷共同合唱《倔強》，音浪響徹圓頂。這些感動無數觀眾，為臺灣樂壇寫下歷史的傳說級演唱會，導演正是現任高雄流行音樂中心副執行長、被譽為演唱會界金牌製作人的丁度嵐。回顧他在業界20多年的原動力，丁度嵐說：「每場演出都是無法複製的全新舞臺，那正是演唱會現場最迷人的地方。」

沒有學校教，怎麼製作演唱會，丁度嵐的舞臺製作之路，其實是從唱片公司的宣傳做起，原本負責帶藝人跑通告、抱著CD到處做宣傳，進入「相信音樂」唱片公司後，公司決定擴大演唱會製作部門，成立「必應創造」品牌，丁度嵐於是轉身踏入演唱會幕後，跟著五月天巡迴世界公演，並操刀「人生無限公司」、「諾亞方舟」等盛況空前的巡迴主題，五月天演唱會越辦越盛大，不斷累積經驗的丁度嵐，隨後也製作了李宗盛、梁靜茹、韋禮安等藝人的演唱會，展開演唱會的「人生無限事業」。

從相信音樂轉入演唱會製作公司必應創造，丁度嵐製作了五月天「DNA」、「人生無限公司」、「諾亞方舟」等經典巡迴演唱會。(圖片提供/丁度嵐)

他笑稱演唱會製作人的工作是「打雜」，從藝人的後臺要求、場地調度規劃，到演唱會每首歌曲的規畫安排，製作人就像是舞臺的總舵手，精準調度臺前幕後的演出者與製作團隊，打造出絕無僅有的視聽饗宴。「製作人必須花很多時間跟藝人溝通，了解場地和設備種種細節。」丁度嵐笑說：「五月天演唱會是最難做的，因為要滿足歌迷，還有5個演唱會老闆。」

克服場地條件 完成不可能的任務

一場成功的演唱會，幕前要有精采的聲光效果烘托，讓觀眾沉浸其中、獲得感動；幕後則必須提供舒適場地，像是貼心的指標、廁所和動線等，創造最好的觀賞體驗。回想幾場生涯中最難忘的公演，丁度嵐提到2015年在高雄81氣爆事件過後，五月天為了替高雄市民加油打氣，免費在氣爆現場舉辦的「NEW！再創新高」迎新演唱會。「當時世運主場跨年演唱會一結束，我們馬上衝到凱旋路及二聖路口連夜趕工，凌晨搭棚，下午馬上彩排。」他回憶：「不像一般演唱會場，歌迷是從四面八方湧入的，所以當天現場封路的範圍、歌迷動線和事前宣導協調都要做到，我們簡直完成不可能的任務。」

丁度嵐說：「臺灣沒有地方教作演唱會，入行都是一個帶一個，有的從工讀生開始，也有從周邊認識的人介紹後，踏入演唱會製作這一行。」(圖片提供/丁度嵐)

讓他印象深刻的，還有五月天成軍20週年時，回歸臺北大安森林公園露天音樂臺開唱。他說：「20週年是所有歌迷都要去朝聖的大事，但露天舞臺前就只有區區幾百個座位。」為了分散歌迷，他在所有空地架起大型電視牆，有如嘉年華連線，把現場氣氛渲染到公園每個角落。丁度嵐回憶說，隔壁金華國中正在舉行期末考，團隊只能在課堂中間打開音響，用擠牙膏的方法分段彩排。「這還不是最困難的！」他笑說：「我們一邊開唱，還要一邊保護螢火蟲。」演唱會舉辦時剛好是螢火蟲季，丁度嵐要求螢火蟲一隻都不能少，特別請保育專家指導，用黑布圍起偌大水池，幕前五月天熱情開唱，「幕內」的螢火蟲也能安心飛。「比起登陸倫敦O2體育館、紐約麥迪遜花園廣場或北京鳥巢，反而是大安森林公園這種演唱會，才是不可能的挑戰。」他說。

丁度嵐說，演唱會是造夢的工程，他說：「就像是五月天的演唱會總是以夢想和堅持為主題，歌手與上萬歌迷在3小時中分享音樂，人們在其中釋放感情，成為一種精神療癒，就算工作或課業上遇到困難，也能夠帶著滿滿希望離開。」無論是從賣票、訂便當到管理工作人員行程等一手包辦的行政人員，或者站上數十公尺高的看臺，頂著寒風為舞臺上藝人打追光的燈光師，每一位付出心血的幕後工作人員，匯集各自領域的專業和付出，造就演唱會每一個血脈賁張、又哭又笑的經典時刻。

從五月天在高雄舉辦跨年演唱會，到現在接任高雄流行音樂中心副執行長，丁度嵐與高雄有深厚淵源，他也預告從今年開始高雄將會有更多知名藝人來舉辦演唱會。(圖片提供/丁度嵐)

疫情逐漸緩和，凍結3年的大型演唱會如百花齊放，高雄擁有完備的演唱會場地，今年也將迎接張惠妹等知名歌手掀起音浪。丁度嵐說：「很多歌迷來高雄看演唱會就像是旅行，結束後有美食有景點，可以放掉職場上的工作和壓力。」他也表示高雄流行音樂中心今年將安可推出「藍寶石大歌廳」，現場樂隊與本土歌手重現秀場年代風華，也歡迎大家一起來高雄聽音樂，打造無法複製的動人回憶。

本文作者：丁度嵐

（本文摘自《高雄畫刊》2023/03）