「2023高雄春天藝術節」在木棉花開的季節向大家熱情招手。今年除了臺灣在地團隊，海外各國的表演工作者也將帶來令人難忘的觀賞體驗。從2月到7月，近35檔超過70場次精彩節目，在衛武營國家藝術文化中心、文化中心至德堂、駁二正港小劇場、大東文化藝術中心等接連上演，其中也包括叫好叫座的草地音樂會，從春天到入夏，高雄處處圍繞著藝術氛圍。

二二八紀念草地音樂會 《守住台灣》在高美館草坡舉辦，用音樂展現勇敢的高雄。(圖片提供/高雄市政府文化局)

草坡上電影音樂會 熟悉旋律的新感動

坐在青綠草地上邊看大螢幕，邊隨著現場演奏的交響配樂投入電影情節，是許多市民和樂迷們必朝聖的「草地音樂會」。今年以徜徉臺灣百年電影長河的《影･響 台灣Ⅱ》，還有讓大小朋友樂開懷的《史瑞克2》兩檔演出，由電影搭配現場交響樂團精彩演繹，創造前所未有的雙重感動。

《影･響 台灣Ⅱ》串燒演出經典電影音樂，邀請民眾於星空下回味臺影百年。(圖片提供/高雄市政府文化局)

「…當陽光再次回到那飄著雨的國境之南…」電影音樂魅力無窮， 腦海中是否會不時想起《國境之南》、《戀戀風塵》、《桂花巷》、《魯冰花》等膾炙人口的電影主題曲呢？《影･響 台灣Ⅱ》現場串燒演出53首歌曲旋律，邀請民眾於星空下回味臺影百年、重返過往珍貴時光。

「《影･響 台灣Ⅱ》精挑細選了100部電影精華，再配上影史軼聞的分享，百年電影黃金記憶和青春偶像就在銀幕上鋪天蓋地直奔而來，給大家精神抖擻的春光。」擔任節目製作與主持的資深電影人藍祖蔚表示。

《影･響 台灣Ⅱ》是繼2016年首度登場即大受好評的《影･響 台灣》的升級版，由范逸臣、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章、世紀合唱團，與高雄市交響樂團同臺，用優美歌聲及旋律陪伴大家度過美好夜晚。

《史瑞克2》音樂會世界首演就在高雄美術館草坡上展開，由澳籍指揮家尼可拉斯．伯克攜手高雄市交響樂團鉅獻零秒差生動配樂。(圖片提供/高雄市政府文化局)

親子同樂草地音樂會《史瑞克2》，在高美館草坡上帶給民眾疫後療癒人心的正能量，由澳籍指揮家尼可拉斯．伯克（Nicholas Buc）攜手高雄市交響樂團獻上零秒差生動配樂。史瑞克與費歐娜公主為了對抗「神仙教母」陰謀，和驢子再次踏上冒險旅程，還有超人氣角色「鞋貓劍客」，充滿歡笑和勇氣，以及浪漫感人的劇情，透過現場音樂烘托更為高潮迭起，歡迎民眾來草地野餐歡聚，享受不一樣的爆米花音樂盛宴。

優游奇幻世界 藝術蓬勃春天

隨著疫情緩解，表演藝術也迎接蓬勃春天，臺灣團隊帶來新一季度的音樂、舞蹈、傳統戲曲等重磅演出，高雄市交響樂團推出自製歌劇作品—義大利美聲歌劇家董尼采第代表作《愛情靈藥》，歌手曹雅雯則與高雄市國樂團跨界合作虛實影像音樂會《雅歌幻影》，還有親子節目《太空喵C3341的奇幻冒險》與《魔法阿媽：豆豆的夏天》、編舞家蔡博丞的經典雙舞作《撫 & 怒》等。

日本鋼琴新星角野隼斗首次與高雄市交響樂團共同演出，在風格細膩敏銳的楊智欽合作指揮下，揮灑狂熱燦耀的音樂才華。(圖片提供/ @ogata_photo)(高雄市政府文化局)

久違如日、韓、英、德、瑞典、澳洲等海外團隊，這次也來到高雄，準備以精采作品豐富觀眾的視聽覺感官。首先，日本鋼琴家角野隼斗與高雄市交響樂團一同演出《琴狂卡汀》節目，首賣即銷售一空，甚至需要緊急協商加場。首度來臺的英國懸絲偶劇團《水底的冒險之旅》，操偶師透過高超技巧，用懸絲賦予手工雕刻而成的木偶生命，溫馨有趣的情節帶領小朋友一同探索友情及環境議題。網路上掀起話題的日本能劇新作《媽祖》，今年主要演員來臺先以舉辦講座方式，透過精華片段與臺灣觀眾暖身見面！預計明年原班人馬將來臺正式演出，共同祈禱跨越海洋的和平。

今年春藝歌仔戲聯演將於6至7月在大東文化藝術中心帶來精緻好戲，圖為春美歌劇團《最後之舞》 (圖片提供/高雄市政府文化局)

今年6至7月，知名歌仔戲劇團將接力在大東文化藝術中心推出年度大戲，例如有春美歌劇團《最後之舞》時裝歌仔戲重現80年代舞廳氛圍，薪傳歌仔戲劇團《望鄉之夜》再現早期廣播歌仔戲，以華麗舞臺演出劍俠奇幻情緣糾纏，明華園天字戲劇團則帶觀眾夢迴古戰場及崑崙仙境，演出《長生戰紀》撥開神話雲霧。

今年春藝歌仔戲聯演將於6至7月在大東文化藝術中心帶來精緻好戲，圖為薪傳歌仔戲劇團《望鄉之夜》。(圖片提供/高雄市政府文化局)

「2023高雄春天藝術節」從2月底到7月精采上演，有闔家歡樂的草地音樂會，也有音樂、舞蹈和戲劇演出，同時也將推出環境舞蹈、講座等多樣節目，這場屬於市民的藝術嘉年華，歡迎民眾在疫後回到劇場，感受藝術的精采美麗。

環境舞蹈由高雄在地新生代舞團—希舞集聚舞蹈劇場，於臺灣眷村文化園區演出，透過空間對話提供觀賞視角的多樣性。(圖片提供/高雄市政府文化局)

本文作者：Naru

（本文摘自《高雄畫刊》2023/03）