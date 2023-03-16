近年新竹房價快速飆漲，預售案銷售價更逼近8字頭，連高收入的工程師也大喊吃不消，一名8年級工程師在PTT發文感嘆，台灣的房產生態就是一種世代剝奪，多數想買房或想換房的年輕人都是受害者，即使是醫師或工程師也很慘。

一名85年次的女性竹科工程師表示，雖然大家都認為工程師薪水優渥，買房不成問題，但殘酷真相是，自己與其他同期沒有後援的工程師們，多半無法獨自負擔竹科附近的房價。

原PO指出，騎車10分鐘可抵達竹科的新建案開價已喊上8字頭，即使中古屋每坪也大多突破50萬元，最後自己選擇買幾十年的公寓，周遭同事想住新房就只能往蛋白區看房，用通勤時間來換取房價。

原PO提到 ，科技業薪水會隨著景氣循環波動，而且工作壓力那麼大，動不動就擔心考績和分紅，大家真的敢把目前的薪水都丟進去房市嗎？並感嘆：「台灣的房產生態就是一種世代剝奪，多數想買房或想換房的年輕人都是受害者，即使是醫師或工程師也很慘」。

其他網友則回應，「這個世界就是階級制 ，現實就是這麼慘酷 」、「其實根本不用買竹北，新竹中古屋價格並不貴」、「竹科不少人住南寮 ，騎重機走東西向快速道路通勤園區的」、「竹北前幾年不買房的，現在可能要再努力工作賺錢很多年才可以買，而且越買越小」。

先前也有網友在PTT發文指出，新竹短短5年間房價翻倍飆漲，全台灣好像沒有一個地方比新竹房價還離譜，「工程師這5年賺的還不夠補一間房的差價」。

根據聯徵中心資料顯示，從2019年第四季到2022年第四季，六都加上新竹地區的平均房價全都上漲，其中新竹市4年房價多出283萬元，新竹縣多出411萬元，漲幅遠勝六都等主要都會區。