美國為了削弱大陸高科技與軍事實力進步的速度，對先進半導體設下嚴格出口管制措施，同時拉攏盟友加入制裁，又跟印度簽署合作備忘錄，企圖「切割」大陸。然而專家強調，印度很難在半導體產業及供應鏈取代大陸，大陸擁有龐大市場需求、資金充足及人才供給充足等優勢。

環球時報報導，儘管印度獲得美國的支持，但要與大陸半導體競爭還是有很大的差距，大陸科技產業分析師傅亮表示，在可預見的未來，印度半導體很難超越大陸，印度的首要目標是提升製造能力。

傅亮認為，儘管外國企業紛紛展現投資印度半導體的企圖心，但他們會先投產在低端產品做為測試，反觀，大陸半導體則是追求技術上的突破，例如量產14奈米或更先進的產品。

報導提到，印度想要趁著「美國將大陸排除在供應鏈之外」的動作，轉為成自身發展半導體產業的優勢，但市場普遍不看好能有所作為，專家強調，「印度很難在半導體產業及供應鏈取代大陸，大陸擁有龐大市場需求、資金充足及人才供給充足的優勢。」

數據顯示，大陸是全球最大的半導體消費市場，比重高達4成，2021年半導體產業的進口額高達4千億美元。印度則預計2026年消費規模將達到800億美元，等到2030年就會超過1100億美元。