上月「間諜氣球」事件，美國懼怕大陸情蒐，而大陸對拜登政府也充滿戒心！英媒報導，由於擔憂美國安裝水下監視系統，從事間諜活動，中國大陸藉由拖延審核和嚴苛要求，阻礙各國在南海海底電纜鋪設和維護工程，業內人士透露，一條連接日本、新加坡和台灣、香港的電纜至今已延宕超過1年。而華府也否決連接美國與大陸、香港的海纜鋪設計畫。

金融時報指出，一條位在南海興建中的海底電纜（代號為SJC2），因北京政府反對而無法取得海底勘探許可，導致工程延宕逾1年。SJC2連接日本與新加坡、台灣、香港，並由中國移動、中華電信和臉書母公司Meta等企業共同持有。

一位直接參與計畫的匿名人士表示，幾個月來工程被延誤，陸方不核准在香港一帶大陸領海內進行海底探勘，原因是當局擔憂承包商可能進行間諜活動或安裝某些設備。

前美國海軍潛艦軍官Bryan Clark說，大陸試圖加強控制該區域海底活動的原因之一，是為防止海底電纜網絡部署美國監視系統。

報導指出，自2020年以來，美國政府阻擋大陸參與相關國際計畫，造成海底電纜的各項爭端緊張局勢升溫。華府也否決連接美國與中國、香港的海纜鋪設計畫。

事實上，依國際法，鋪設和維護電纜的國家或企業，必須取得該沿岸國許可，才能進入該國領土12浬以內的海床作業，但距離領土12至200浬的非領海區域（專屬經濟海域）施工，通常不需申請許可。

幾位產業和法律界人士指出，大陸要求領海範圍之外施工必須提出申請，明顯違反國際海事法。

北京聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權，並經常擾亂其他國對南海的石油勘探和捕魚活動。

一位海底電纜高管表示，若企業未獲得許可而冒然作業，就會出現被大陸砲艇攔下的風險。

報導提到，大陸藉由電纜工程需發放許可證，進一步監督或影響在亞洲各地承包傳輸數據的相關企業，甚至要求讓陸企人員、資金和設備參與計畫。

克拉克認為，陸方的管制措施，已超越專屬經濟海域，幾乎涵蓋整個南海，而這一區域，大部分是大陸鄰國的專屬經濟海域。

消息人士透露，為避免在許可問題陷入僵局，建設海纜企業已尋求開闢新路線，繞過大陸宣稱擁有主權的海域。

兩條正在興建中的電纜，分別稱為 Apricot 和 Echo，從新加坡傳輸數據到日本和美國，繞過印尼和南中國海。

中央社也表示，中華電信參與投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今年底完工，未來新建海纜將避開南海。