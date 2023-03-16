「WBC世界棒球經典賽」中華隊首戰開球嘉賓，台灣運彩力邀巴拿馬籍的前洋基隊守護神李維拉來台擔任，同時台灣運彩也特別舉辦專屬簽書會與公益訓練營，讓球迷及小選手們們幸福大喊「好興奮！謝謝台灣運彩！」。而運彩活力小編pinky也帶大家直擊經典賽比賽現場，向大眾呼籲「買運彩 看比賽 更精彩」！

經典賽A組預賽於3月12日落幕，中華隊的精彩表現令球迷們深受感動，其中，中華隊內野手張育成貢獻2支全壘打、7支安打、8分打點，打擊率高達4.38，獲選為A組的MVP，更被美媒封為「預賽最佳紅襪球員」。

本屆WBC台灣運彩提供眾多玩法，包含讓分、不讓分、大小、獨贏、單雙、串關、場中投注等，另在比賽現場台灣運彩也設有活動攤位，現場加入網路會員就有好禮可拿。

除了WBC比賽外，前洋基隊守護神李維拉受邀來台也十分吸睛。李維拉是大聯盟史上首位全票通過入選名人堂的球星，這次擔任中華隊首場比賽的開球嘉賓，讓球迷大飽眼福外，pinky直擊簽書會現場也是人潮湧現，多位粉絲爭相表示，對參與這次李維拉來台的簽書會感到非常興奮，沒有想到李維拉會來台灣，也很感謝台灣運彩提供這樣的機會，能夠讓球迷近距離的接近李維拉。

台灣運彩力邀前洋基隊守護神李維拉擔任開球嘉賓。(圖/中時新聞網攝)

台灣運彩總經理林博泰表示，中華代表隊第一場比賽就對上巴拿馬，李維拉就是巴拿馬人，而且是前洋基隊守護神、王牌終結者，邀請他來幫我們開球，對整個經典賽的關注度大大提升，加上台灣運彩一直以來對國際體育的交流，還有基層運動的推廣，運彩不遺餘力，李維拉來台灣能將他的經驗傳承給台灣基層的棒球選手，讓台灣的棒球運動越來越好，提升棒球的戰力，也希望帶給大家更精彩的棒球比賽！

台灣運彩總經理林博泰表示，希望李維拉來台灣能夠將他的經驗傳承給台灣基層的棒球選手，提升棒球的戰力。(圖中時新聞網攝)

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