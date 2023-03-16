自俄羅斯去年揮軍烏克蘭，以美國為首等西方國家群起制裁，切斷其與國際金融體系。近期美國矽谷銀行破產倒閉牽動全球金融市場，克林姆林宮則毫不擔心，因為俄羅斯金融早已經被西方踢出全球體系，預期不會受到矽谷銀行倒閉的衝擊。

商業內幕報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（dmitry peskov）周二（14日）表示，俄羅斯不會受到矽谷銀行倒閉的影響，因為在西方集體實施的非法制裁下，俄羅斯銀行系統與國際金融體系的聯繫很有限。

佩斯科夫說：「從某種程度來說，俄羅斯也算因禍得福」。

報導指出，相較下，俄羅斯在2008年與全球一樣面臨信貸緊縮，之後從衰退中穩步復甦，以打造金融中心的目標耕耘莫斯科，但這一切在遭遇西方的全面制裁後幻滅。

國際投行和會計師事務所相繼退出俄羅斯，銀行也遭禁用金融通信系統（SWIFT），貿易和金融系統無法跨境交易，等同在經濟和金融上呈現被西方孤立的局面。此外，能源方面也包括60美元限價措施等制裁。

即便如此，普丁不斷吹捧俄羅斯經濟在制裁下的彈性，去年GDP僅萎縮2.1%，遠低市場預期但由於去年其停止公布部分關鍵經濟數據，這個數字存有疑慮。

只不過，俄羅斯鋁業大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在一場論壇上表示，俄羅斯需要外資，因為資金已經所剩無幾，「明年就沒錢了」。