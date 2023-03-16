陸委會主委邱太三14日證實，失聯的二膽島陳姓上兵人在廈門，金門地檢署最快15日發布通緝令，而陸軍14日送至立法院的專案報告，首度公開陳兵全名為「陳嘉壎」。對此，前立委郭正亮15日就表示，「(國防部長)邱國正擔心，他會像李明哲一樣出來認罪，講出一些對國軍不利的話，這在國際宣傳上對國軍很不利」。

郭正亮15日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「現在兩邊都在擔心『某一種情況』，因為兩岸共打、司法互助，通常是要牽涉到重大刑事犯罪還有金融犯罪，對社會有重大危害，坦白講這個逃兵，還不算是重大刑事罪，這是敵前逃亡」，郭正亮也認為，「這裡面可能都在擔心一些隱情爆發，是不是有軍中的壓迫？因為如果是借錢欠30萬、感情因素想游到對面，很難以想像」。

郭正亮最後也爆出，「邱國正擔心，他會像李明哲一樣出來認罪，或是做一個交代記者會，一定會講出一些對國軍不利的話，這在國際宣傳上對國軍很不利，如果牽涉到管理失當，那這個有文章可做了，變成他也有正當性」。