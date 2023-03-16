美國前國家安全顧問歐布萊恩近日表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。媒體人朱凱翔15日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，歐布萊恩說這話時舉的例，是英國皇家海軍在首相邱吉爾下令下，把法國海軍船艦炸沉，避免被納粹德國利用，表示這不是譬喻或象徵性的說法，而是美國真的打算這麼幹。而這人是川普政府的國安顧問，行政院長陳建仁應該解釋一下，還要生氣說不要在那邊疑美論嗎？

「英軍喔，英國皇家海軍就在邱吉爾下令之下，去把法國海軍給炸沉了，他們盟國耶！」朱凱翔提到，兩國陸軍還在比利時境內，準備要一起跟德國打仗，結果法國陸軍一處擊潰之後，英國海軍就先對法國海軍開火，把他所有船艦炸沉！為什麼？擔心他投降之後，這些法國海軍會為德國所用。

朱凱翔指出，記得炸沉的時候，法國軍艦上還有數千名海軍，是在沒有準備的情況下，被英國皇家海軍攻擊！就為了不能讓德國利用。歐布萊恩講這句話的時候，他舉了這個例子，代表什麼？這不是一種譬喻性的說法，這不是一種象徵性的說法，他是真的打算這麼幹！

朱凱翔強調，他會說，英國當時也是壯士斷腕啊！是盟友又怎麼樣？一切都是非常時期有非常做法，所以他是真的會這樣幹！「陳建仁解釋一下！這算不算疑美論？這還叫疑美嗎？沒有疑美啊，人家已經告訴你會這樣幹了啊！這已經不是疑了吧？這就是這樣子啊！那你今天怎麼不出來講話？」

「還是你禮拜五院會的時候出來生個氣？那你就不要對立法委員生氣啊！」朱凱翔直言：期待有沒有立法委員，就拿這個問他，奇怪，你叫什麼叫？疑美論？不要在那邊疑美論啦！那回應一下歐布萊恩、前國安顧問的說法吧！他可不是什麼鴉鴉烏的，那個什麼葛蘭尼克森，那是什麼大外宣名嘴啦！講一些有的沒的？這個是前美國國安顧問，而且是你緊抱大腿的川普總統、我川威武的國安顧問，他講的，你陳建仁解釋一下？