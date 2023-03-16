副總統賴清德完成民進黨初選登記，看似綠營已定於一尊，反映在民調數字上也有好表現。媒體人朱凱翔15日在《頭條開講》節目表示，比賽還沒開始的民調看看就好不用太認真，但看到國民黨公布選策會成員後，覺得侯友宜不願意表態是合理的，因為侯友宜還怕黨主席朱立倫搞他。

朱凱翔表示，在被提名人都還沒確定的情況下做的民調，大概都不太具有參考價值。所以可以看到侯友宜領先很多的，也可以看到賴清德領先很多。當然這段時間，很多人會覺得，國民黨三連勝的氣勢是不是在南投補選嘎然而止？侯友宜就開始變成藍軍的焦慮感，或是綠軍的團結氣勢出來，有可能造成一些交叉？

「都有可能，但是現在就像一場棒球比賽，才剛剛開始第一局。」朱凱翔提到，甚至還不到第一局，因為先發投手都還沒有上場，就要說民調、情勢會怎麼樣發展，其實會覺得現在的民調，大家看看就好。或者要看賴清德領先這份民調，或許請他多做幾個月之後，來看這個趨勢，起碼單一一份民調所展現的趨勢，是有參考價值的，所以大家不用太認真。

朱凱翔指出，人家問說兩岸外交是不是你的軟肋？侯友宜說新北市是一個國際大都市，可以理解你現在可能不想回答這個實打實的問題，不想要直球對決，不想要直接翻開底牌，可是這些講多了，其實民眾會膩，會煩，會覺得你這個政治人物不用這麼油。可是今天國民黨又公布了選策會成員，頓時覺得侯友宜至今不願意表態這件事情，是合理的，為什麼？他怕朱立倫搞他！

朱凱翔強調，原本都以為差不多時機到了，朱立倫就會徵召侯友宜，覺得他們兩個是不是已經談好了？殊不知這個選戰會報看來好像又不是這麼一回事，裡面有一直在反侯友宜的人，還有一些爭議人物，請問一下，從今天開始，國民還要不要繼續攻擊台南市的黑金？