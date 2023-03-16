貨車疑下坡急轉煞不住，整輛車「甩尾翻覆」，在等待紅燈的騎士慘遭波及。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

驚悚車禍！日前在台中市潭子區福潭路與潭興路二段258巷口，有3名騎士在等待紅燈，突然後方有輛貨車疑車速過快失控翻覆，其中1名騎士驚險躲過，其餘2名女騎士與1孩童卻遭波及，其中1名在孩童的女騎士遭強烈撞擊後，整個人趴臥在地上一動也不動，恐怖畫面也嚇壞網友，紛紛表示「幸好小孩沒事，希望媽媽早日康復」、「么壽開那麼快」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段影片，影片中可見，在台中市潭子區福潭路與潭興路二段258巷口，有3名機車騎士加1名機車上孩童在等紅燈，而後方卻有1輛貨車疑因從下坡路段下來後，又急右轉彎，當發現前方紅燈又有騎士在等待紅燈，該貨車便以甩尾姿態整輛貨車翻覆，並且直接波及2輛機車，其中畫面最右邊的1名機車騎士幸運的加速駛離。

而另1名在中間女機車騎士被貨車後斗的掉下來的木頭櫃壓倒，所幸能自行爬起，最嚴重的在畫面左側的女騎士載著孩童閃避不及，直接被貨車車頭狠撞倒地，可以看見貨車前檔玻璃碎成蜘蛛網，而遭撞的女騎士趴臥在地一動也不動，孩童也被壓在傾倒的機車下。

附近民眾見狀，趕緊衝出來搶救，立刻將機車扶起，把孩童扶起來，並好好安撫受到驚嚇的孩童，另外，由於貨車僅剩右側車門朝上，便陸續看到有3位年輕人從破碎的車窗爬出，但沒去關心被撞的傷者，僅不斷查看貨車的損傷，而趴臥在地的女騎士終於有了動靜，但可以見到非常痛苦的樣子；對此原PO也在貼文寫下「太恐怖…直接衝下來」。

影片一出，網友紛紛留言表示「幸好小孩沒事，希望媽媽早日康復」、「么壽開那麼快」、「停個紅燈也有事，以後停紅燈要一直看後照鏡」、「感覺好嚴重，安全帽飛走了，貨車的人都沒有一個去關心騎士們欸，一爬出來就去看他們的貨車」、「年輕人開的」、「完全不在意傷者欸，真的是爛到有剩」、「騎走的是高手」。

據悉，這起車禍發生在本月8日，台中市潭子區福潭路與潭興路二段258巷口，1輛小貨車疑車速過快失控向前翻覆，波及在停等紅2名騎士，受到波及的2女騎士手腳輕微擦挫傷，送醫後並無大礙，三方駕駛經警方酒測後均無酒駕。