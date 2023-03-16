今年一月，「法國電價在3月起漲10倍」的消息充斥全網，如今已經是3月，但是法國的電價並未出現那麼嚴重的上漲，目前法國電力試算價格，還比去年同一時期略低。

在俄烏戰爭爆發後，歐洲各國都出現非常劇烈的電力波動，各國也都做出因應，其中法國的做法是「電價凍漲」，2022 年的漲幅限制在 4%，2023 年的漲幅限制在 15%，因此對民生用電來說，不致於過度波動。

但是，對企業並沒有這樣的保護，這使得用電大戶的電費級距會有極大的加成，其中法國著名的「麵包烘培坊」需要大量的電爐，耗電量大。法國國際廣播(RFI)的記者訪問麵包業者布塔德(Corinne Butard)時，她說：「我發現我的電費費率將乘以10。也就是我的電費賬單將從 1,600歐元增加到近 15,000 歐元。」

目前沒有看到法國麵包業電力成本的後續報導，但是法國的電價出現下跌，跌至 168歐元/百萬瓦時以下，每百萬瓦時相當於1000度電，也就是0.16歐元/度。相比於去年3月15日，當時法國電價是192歐元/百萬瓦時，也就是0.19歐元/度，顯然現在的電價還略低去年今年。

這是根據貿易經濟資料(tradingeconomics)網站的數據，該網站稱，因為去年歐洲冬季暖和，以及液化天然氣設施的改善，導致歐洲天然氣價格從峰值中暴跌，從而降低發電成本。

儘管如此，法國電力的價格還是高於歐洲鄰國，有兩大原因，主要的核能發電廠持續電力生產不足，2具反應爐的停工時間延長了四個月，而且去年初還發現老舊核電站出現鏽蝕與冷卻水短缺而停轉，加劇了人們對法國電力供應的擔憂。 另外，目前法國遇到反對退休年限改革的大罷工，法國的核電廠人員不足，發電量降低10%左右。