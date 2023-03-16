台灣缺蛋問題嚴重，蛋價也創下歷史新高，隨著氣溫回暖，禽流感趨緩，雞蛋產能止跌回穩，但傳出蛋商仍希望再調漲2至3元，對此農委會表示尊重開會結果。

據農委會統計，本周蛋雞約3046萬隻，較上周3079萬隻少了33萬隻，每日生產量在多日持平後仍跌破11.2萬箱(每箱200顆)。對此農委會主委陳吉仲表示，由於天氣回溫加上禽流感控制得宜，這段期間也進口500萬顆蛋，直接運送至超市販售，一盒10顆65元，預估4月供應就可回穩。

但如今傳出，有部分蛋商與雞農仍希望再微調價格2至3元左右，希望藉由價格緩解搶購潮。中華民國蛋價委員會執行長陳進丁對此表示，目前產蛋量尚在谷底，且可能還會維持一段時間，但此事牽動民眾觀感，將於周六召開會議討論。

對此農委會表示，目前市場上的搶購潮，主因在於消費者購買量，以期業者進貨量雙雙增加導致，實際存在假性需求，對於蛋價是否還會調漲，一切尊重蛋商與蛋農的協調結果。