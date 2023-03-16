蔡英文任內斷交一覽表

宏都拉斯為中華民國中美洲邦交國，該國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日發表推文表示，已指示外長尋求與中華人民共和國建交，再度引發我外交休克爭議。前立委蔡正元15日在《頭條開講》節目表示，宏都拉斯出口的吳郭魚、蝦，剛好台灣有產；成衣我們跟中國大陸買；宏都拉斯的咖啡不錯，中國大陸一省就能通買。加上中國大陸要跟中南美洲簽自由貿易協定，未來不用關稅，而且統包契作，外交部長吳釗燮出一張嘴只會被看破手腳。

蔡正元表示，宏都拉斯這個國家，你幫他蓋學校、蓋醫院，學校要不要維持？醫院要不要維持？你幫他還債務，這不是壞事，可是問題來了，還完債還是要過日子啊！他最大出口的咖啡，你台灣買不買？你沒有啊，你只會去買澳洲紅酒。他出口的吳郭魚、蝦，剛好台灣有產，所以沒辦法跟他買。他出口成衣，我們都跟中國大陸買成衣，不會跟宏都拉斯買成衣。

蔡正元質疑，你有沒有幫宏都拉斯做加工出口區？有沒有幫宏都拉斯提高他的國民所得？讓他從2千元美金變3千元、變4千元？台灣有沒有這麼做？沒有啊！就憑吳釗燮一張嘴。有沒有找王美花去看看怎麼弄？沒有啊！所以隔了這麼久的時間，人家會看破手腳嘛。

「那我當然就去跟中國大陸談一談啦！」蔡正元提到，我的蝦、我的成衣、我的吳郭魚，中國大陸簡單用英文來講就是：一塊蛋糕！通買！都不是問題！咖啡？宏都拉斯的咖啡很好，但是量沒有那麼大，中國大陸隨便找一個省，喝的量都比你的產量大，所以他有整個優勢！

蔡正元強調，再加上中南美洲現在在搞什麼南方自由市場、共同體，搞這些花樣，宏都拉斯是要參加的！中國大陸要跟南方共同體簽自由貿易協定，那宏都拉斯想說，以後我賣到中國大陸不用關稅，而且中國大陸跟我統包、跟我保證，跟中國大陸以前買台灣的魚一樣，契作，通買了！

蔡正元直言，對作為總統來講，有人能讓我的老百姓過日子，讓我們國民所得往上提升，我不跟他建交，就靠吳釗燮一張嘴？我幹嘛？