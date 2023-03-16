一名女網友到全家買到奇形怪狀的「觸手抹茶霜淇淋」，讓不少喊噁心，隨即有內行人表示吃到賺到。(圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區)

全家超商自從推出現做霜淇淋後，廣受民眾歡迎，近日的抹茶系列更是讓許多人瘋狂。就有一名女網友到全家朝聖，秀出自己買到的抹茶霜淇淋，未料奇特的外表讓許多網友直呼超噁心，隨後有內行出來打臉，直說這支特殊霜淇淋吃到賺到，有錢還不一定吃的到。

女網友在臉書《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》PO出自己買的的抹茶霜淇淋，只見照片中的霜淇淋造型相當特殊，好像多條觸手盤旋在一起，與一般霜淇淋差異甚大，讓她忍不住直呼「第一次看到這種觸角造型好特別哦」。

照片曝光後不少網友紛紛喊噁心：「抱歉，每次看到這造型都覺得好噁」、「密集恐懼症發作了」、「就算我沒密恐，多看兩眼就覺得渾身長蟲」、「由上往下看超噁的」、「實在接受不了」，但隨即有內行人出面表示，這是全家的蒙布朗造型霜淇淋，是全家三種霜淇淋機最貴的，吃到賺翻，有錢還不一定買得到。

事實上，「蒙布朗」造型霜淇淋，是全家在去年7月引入，從最開始的一間店，到如今約有60家分店有機會吃到，官方粉專還曾舉辦命名大賽，吸引數千網友參加。