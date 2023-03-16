根據震傳媒15日公布的2024總統大選最新民調，若是「三腳督」勢，副總統賴清德以39.3%領先新北市長侯友宜27.8%、民眾黨主席柯文哲的18.2%；另若回歸藍綠兩黨對決，賴清德仍以44.4％支持度小幅領先侯友宜的40.2％。媒體人吳子嘉示警，目前民調的情況是，賴清德向上走，國民黨向下滑，如果這個情況持續下去，國民黨2024這一局恐怕會宣告失敗。

吳子嘉15日在《關鍵時刻》節目中表示，2月底的美麗島電子報總統大選民調，跟震傳媒的最新民調，其實是相同的執行單位，侯友宜在美麗島電子報2月民調領先賴清德6個百分點，現在賴清德領先侯友宜4.4個百分點，來回就差了將近10個百分點，也就是說，侯友宜一個月掉了10個百分點。

吳子嘉認為，最近發生了兩件事，第一件事，3月4日南投立委補選國民選黨輸了，有些國民黨的人批侯友宜，這是侯友宜面臨的壓力；第二件事，就是國民黨內部攻擊，侯友宜面對壓力時的表現。

吳子嘉分析最新民調指出，賴清德在三腳督的時候，贏侯友宜12個百分點，贏鴻海創辦人郭台銘22個百分點；也就是說，在三腳督的情況下，賴清德穩贏，而在藍綠兩黨對決時，侯友宜跟賴清德在誤差值內，郭台銘則輸了將近18個百分點。

吳子嘉認為，在藍綠對決的情況下，侯友宜還有一拚的可能性，但他的民調態勢已經是往下滑落，賴清德已經領先。目前民調的情況就是，賴清德向上走，國民黨向下滑，如果這個情況沒有變化，持續發展下去，國民黨2024這一局恐怕會宣告失敗。