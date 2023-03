歐洲聯盟(EU)印太地區特使提伯斯今天表示,歐盟希望在南海增加海軍訪問,可能參與聯合軍事訓練演習,促進航行自由以及對國際法的尊重。此外,他也對台海情勢表達關切。

美聯社報導,在中國與鄰國因為爭議南海水域而緊張升溫之際,提伯斯(Richard Tibbels)指出,歐盟已準備提供衛星監視,幫助菲律賓等國家因應自然災害,並且保護它們的利益。

提伯斯在菲律賓首都馬尼拉告訴美聯社:「我們確實希望確保航行及飛越自由持續下去,並且確保國際貿易體系不受該區域緊張情勢升高影響。」

記者問及,歐盟將準備採取何種措施幫助維護南海移動自由及國際法,包括1982年聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea),提伯斯回應說:「我們將試圖加強我們海軍的存在。」

此外,提伯斯也對中國與台灣的緊張關係表達關切。他指稱,歐盟持續提出警告,如果台灣海峽情勢失控,全球貿易體系將大規模中斷。

提伯斯提及:「我們正與志同道合夥伴商議。我們希望做好準備。我們希望弄清楚,在緊張情勢下將需要做些什麼,這是一項進行中的幕後工作。」

他還說:「而我認為,如果發生不幸的事態發展,顯然可以指望志同道合夥伴做出強有力回應。」(譯者:陳正健)1120316