二膽上兵從二膽島游向大陸廈門，因體力不支，被大陸海警救起。陳玉珍透露，該上兵表達不願意回來。另針對他欠債30萬元的部分，她表示，該上兵還得起30萬，但那只是他爸爸媽媽知道的部分，不排除還有「家裡不知道」的「更大坑」。

針對陳姓上兵當天的行蹤，陳玉珍15日在《57爆新聞》節目中表示，6點50分是軍官集合時間，他在6點過一點點，事實上，人就已經在海岸邊了，但是有一些現象，讓人百思不得其解。不過，目前透過許多管道得到的訊息是，知道他現在是平安的，她也跟對岸聯絡，已回應家屬可以去看他，他也表達不願意回來。

傳該上兵打給大陸海警因而被救，陳玉珍透露，他的通聯紀錄裡頭是打給台灣的，所以她不知道，該上兵是用什麼方法打給海警，這一點她不能肯定，也不能說否定，也許人家有其他的消息來源。

主持人問到，如果照該上兵父親的描述，他欠債30萬元，以他的月薪不是還不起。陳玉珍表示，他是還得起，但那只是他爸爸媽媽知道的部分，父母也許只知道這個部分，不排除有家裡不知道的。主持人再追問，是否有更大坑是家裡不知道的？陳玉珍回應說，「不排除這種可能」。