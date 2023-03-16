宜蘭規模3.2地震 最大震度3級 05:552023/03/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭規模3.2地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，16日2時35分發生芮氏規模3.2地震，地震深度7.6公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方22.8公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳正健）1120316 宜縣移除銀合歡 守護原生種 宜蘭縣移除銀合歡 守護原生種新植山芙蓉 涉貪案今開庭！林姿妙抵宜蘭地院喊：無所畏懼坦蕩蕩 #2地震 #宜蘭縣 #宜蘭 #規模3 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 311震災12週年 佐佐木朗希揹災區期待登板對捷克 15:012023/03/11 體育 宜蘭企業家回饋員山 捐長照專車 04:102023/03/09 地方新聞 原民運動會宜蘭代表隊授旗 林姿妙：期許選手穿金戴銀 17:422023/03/14 寶島 宜蘭先偷再摔岳父骨灰罈 男遭法辦 04:102023/03/13 地方新聞 宜蘭綠博31日開幕 侯友宜、林姿妙合體邀民眾探索「莎士登迷宮」 12:372023/03/10 生活 台電任內因303大停電下台 楊偉甫擔任桃機董事長 17:582023/03/13 生活 他與妻子鬧離婚 暴怒「偷岳父骨灰罈」丟橋下完蛋了 19:152023/03/12 社會 高雄2車疑街頭追逐撞民宅 惡煞破車窗行搶逃逸 警宜蘭逮4嫌 14:012023/03/14 社會 宜蘭破獲31人大型跨國電信詐欺集團 詐騙金額近200萬元 17:312023/03/15 社會 林姿妙涉案今開庭 一派輕鬆說：人在做、天在看 法官會還我清白 10:052023/03/14 政治 黑幫輪番辦春酒壯聲勢 宜蘭警動員百人「地毯式」盤查 09:122023/03/09 社會 控不當取供 林姿妙聲請勘驗偵訊光碟 04:102023/03/14 社會新聞 蘭園設計有「侏儸紀」成謬思！ 嘉義大學2023國際蘭花展獲獎 14:582023/03/10 生活 礁溪老爺酒店火警 疏散逾300房客 業者評估是否停業1天 19:412023/03/09 社會 國際獅子會捐贈30台輪椅總價逾10萬 供陽明交大附設醫院使用 15:422023/03/15 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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