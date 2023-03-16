多年前逃亡至美國的中國知名富豪郭文貴15日因詐欺罪被紐約警方逮捕，據美國聯邦政府官員表示，郭文貴被控向上千名支持者進行詐騙，金額高達10億美元（台台幣306億元）。

綜合外媒報導，為逃避中共通緝逃亡美國前中國富豪郭文貴，在美國大量資助反中共團體以打開知名度，15日傳出在紐約被逮捕。美國司法部已向媒體證實此事，現年52歲的郭文貴及其財務顧問余建明（William Je）將面臨電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等共11項刑事指控，涉案金額逾10億美元。此外，美國證券交易委員會（SEC）亦表示，正在以證券詐欺罪名起訴郭文貴。

紐約南區聯邦檢察官說，52歲郭文貴被控「用偷來的錢中飽私囊」，聯邦指控他用騙來的錢來購買4000萬美元（約新台幣12.3億）豪宅、一艘價值3700萬美元（約新台幣11.4億）的遊艇、一輛350萬美元（約新台幣1.07億）法拉利跑車、2張3.6萬美元（約新台幣110萬）的高級床墊。當局已沒收郭文貴6.34億美元（約新台幣195億）詐欺所得和靠詐欺所得購買的資產。

報導指出，郭文貴的律師沒有立即回應媒體發表評論的請求。

郭文貴是前美國總統川普的高級顧問巴農的合作夥伴，2020年8月，巴農在詐騙案中被捕，當時正在郭文貴的私人遊艇上。巴農後來獲得川普赦免，並對聯邦政府的些指控拒不認罪。