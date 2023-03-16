瑞士信貸銀行（Credit Suisse）面臨危機，再掀銀行股拋售潮，並加劇市場對銀行業的憂心，美國股市主要指數今天多收跌。

道瓊工業指數下跌280.83點或0.87%，收31874.57點。

標準普爾500指數下挫27.36點或0.70%，收3891.93點。

那斯達克綜合指數上漲5.90點或0.05%，收11434.05點。

費城半導體指數挫跌32.76點或1.09%，收2977.39點。（譯者：陳正健）1120316