瑞士信貸銀行（Credit Suisse）面臨危機，再掀銀行股拋售潮，並加劇市場對銀行業的憂心，美國股市主要指數今天多收跌。
道瓊工業指數下跌280.83點或0.87%，收31874.57點。
標準普爾500指數下挫27.36點或0.70%，收3891.93點。
那斯達克綜合指數上漲5.90點或0.05%，收11434.05點。
費城半導體指數挫跌32.76點或1.09%，收2977.39點。（譯者：陳正健）1120316
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）面臨危機，再掀銀行股拋售潮，並加劇市場對銀行業的憂心，美國股市主要指數今天多收跌。
道瓊工業指數下跌280.83點或0.87%，收31874.57點。
標準普爾500指數下挫27.36點或0.70%，收3891.93點。
那斯達克綜合指數上漲5.90點或0.05%，收11434.05點。
費城半導體指數挫跌32.76點或1.09%，收2977.39點。（譯者：陳正健）1120316
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