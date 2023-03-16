【愛傳媒黃珊珊專欄】2003年的SARS，臺灣並非世界衛生組織成員，對於病毒來源、傳播途徑、防治方法皆不清楚，以致政府措手不及，之後一連串大動作防堵疫情的彌補措施，也讓社會瀰漫未知和不安的氣氛。

面對潛伏期長，隱密性高，來勢洶洶的病毒，政府為了快速見效，斷然實施「堅壁清野」政策，其中最震撼的決定即是封鎖和平醫院。

那年我還在議會，無預警的封院讓所有人陷入驚慌，仁愛醫院璩大成醫師到和平醫院支援，當我接到朋友請託醫院資源缺乏，打給璩醫師聯繫狀況後，租借設備、搜集物資送到和平醫院。17年後，璩醫師成為我擔任新冠肺炎防疫指揮官的最佳拍檔。

2020年萬華疫情爆發之初，也是因為和平醫院出現院內感染，有兩位要開刀的確診病患傳給了護理師，永遠記得那天，當我知道院內感染後，立刻與柯市長討論，市長下令分艙分流，把確診區域封鎖，讓醫院其他部門持續運作，當天最重要的決策即是「和平醫院絕不封院」，這一次，我們忙著幫醫護人員匡列隔離，同時設立剝皮寮快篩站。

這一切，都是來自20年前的SARS經驗，當年奮勇抗煞的醫護同仁，忍受心中的恐懼，依舊堅定地照顧病人，讓和平度過最堅難的一段，這段歷史，是臺北最深的痛，卻也是最珍貴的記憶！

和平封院的教訓，成為政府面對COVID-19的借鏡，最重要的，還是決策者能夠深入第一線，即時作出適當應變，讓防疫更加完備細膩。

經歷兩場百年大疫，我時常回想，要是重來，我們會作出怎樣的選擇？是否一次比一次還要進步和了無遺憾？《和平歸來》便是以20年前的SARS引發和平封院事件作為題材，讓大家反思當年的情景，以及呈現各種人性考驗的掙扎。

受邀參加首映，對於曾經走過生死，也曾任防疫人員的我，看到劇中各種決策角力和反覆溝通的過程，感觸良多，也期許之後的執政者遭遇各類人性考驗，能夠以史為鏡，蒼生為念，體恤民情。

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作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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