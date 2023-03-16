【愛傳媒李利國專欄】3月11日一早要隨登山樂去走淡水河岸步道共17公里，為了避免天熱中午沒胃口，所以先到一家日本牛丼連鎖店（すき家SUKIYA信義安和店）吃朝食，奇怪的是菜單上與我以前吃的經驗都有一顆溫泉蛋，但今天送來的朝食除了獨缺這顆溫泉蛋外，沒有任何差異，價錢也不變，原來是因為店家買不到雞蛋之故，既然是非戰之罪，顧客也只好無奈何的接受縮水的朝食了！

其實缺蛋並非一朝一夕之事，因我是家庭「煮」夫，所以會對「蛋」的變化有感。不過，之前雖然蛋價上漲，我認為全球都通貨膨漲，並不該也不能苛責農委會，但現今已惡化到老百姓買不到蛋，而餐廳還用缺蛋為藉口，對顧客公然偷工減料，農委會與政府其他部門都無法對消費者的權益作出一絲絲的保護，那麼要這些部門幹嗎？為了養冗員嗎？

執政者應知「民以食為天」，但可能不知「蛋」是「食」的最重要成分，以致在這近一年間都無所作為或因無知而未能對症下藥！

所以，我想要提醒小英總統與陳建仁院長應時時思考格言「民以食為天」的真諦為何！唐代司馬貞為《史記》做索引注釋時，曾註明「民以食為天」係出自管仲說「王者以民為天，民以食為天，能知天之天者，斯可矣。」所以，執政者更需有「以民為天、知天之天」的信念與真實的作為。

管仲相齊四十年，對經濟、政治、吏制、軍事都實行了一系列的改革，並倡導「尊王攘夷」之大局觀，輔佐齊桓公成就了霸業，史稱「九合諸侯，一匡天下」，齊桓公成為春秋時代公認的霸主。

故而孔子曾言「微管仲，吾其被髮左衽矣」；又讚譽「桓公九合諸侯，不以兵車，管仲之力也。如其仁！如其仁！」等等。

請問大家：目前浮現於2024年總統大選的可能候選人中，誰懂得「王者以民為天，民以食為天，能知天之天者，斯可矣。」誰能在今後化為內心信念並會在未來落實？

我並不悲觀，但我認為如能集合眾志眾力成立「以民為天」促進會來監督未來執政者，應能提升我們人民的權益！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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