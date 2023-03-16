達德集團綠能行賄案，雲林縣議會議長沈宗隆等6人涉收賄遭雲林地檢署聲押，雲林地方法院裁定沈宗隆200萬元交保、達德下游包商鍾慶郎100萬元交保，檢方13日針對沈、鍾2人提出抗告，15日台南高分院發回雲林地院更裁，雲林地院15日晚間9點30分漏夜重開羈押庭，至16日清晨5點30分裁定沈、鍾均收押禁見。

此次雲林地院重開羈押庭，由多名法官以合議庭方式進行，先審理鍾慶郎，再審沈宗隆，經過8小時馬拉松式開庭，直到16日清晨5點才有結果，院方表示，檢方對於羈押的必要性有再提出相關事證加以佐證，所以裁定羈押，並禁止被告沈、鍾2人接見通信、閱覽書報及觀看電視。

此案源於達德集團於2020年間在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，因此向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時不如預期順利，達德集團為排除困難，尋求議長、議員支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。

雲林地檢署於本月9日共聲押6人，包括沈宗隆、鍾慶郎、雲林縣議員王又民、達德前執行長潘正綱、王又民助理游女、潘正綱妻游女（游姓助理胞妹），最後只有潘正綱遭收押，檢方認為沈、鍾有高度串證、滅證、逃亡可能性，因此提出抗告，經重開羈押庭，16日雲林地院裁定沈、鍾均收押禁見。