照顧小孩需要耐心和用心，同時也要注意衛生習慣。中國湖南有一名人妻，把寶寶託給公婆照顧，公公逗弄孩子，竟突然伸出腳，直接塞到寶寶嘴裡，她事後看監視器才發現，整個大傻眼，沒想到公公卻不當一回事，還動手打她。

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報導，人妻近日無意間查看家中監視器時，看到公婆帶孩子的一個舉動，差點沒吐血，畫面中可見，公公坐在沙發上，下秒把腳伸到寶寶面前逗弄，甚至塞進寶寶嘴裡，相當不衛生。離譜的是，公公表情十分開心，完全不覺得這行為有什麼問題，而婆婆在一旁也不制止。

公公把腳伸進寶寶嘴裡。（圖／翻攝自小燃視頻）

人妻決定和老公溝通，卻沒有任何作用，公公依然我行我素，甚至還覺得兒媳問題一堆，她痛訴：「公公倚老賣老，還動手打我，我當天就帶著孩子回深圳了」。

經歷曝光後，掀起一番討論，網友砲轟連連：「無恥到極點」、「太不像話了」、「這真是壞人長老了」、「變態的老人」、「這公公可能是個智障人士」、「想要別人尊老，那是你們值得尊敬的前提在」，還有人表示，這是自己選的老公，只能忍耐，假如受不了最好離婚。

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